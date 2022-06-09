Восстановление курсирования электропоездов планируется с 14 июня.

"Укрзализныця" с 14 июня возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении Киев – Васильков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"14 июня 2022 года возобновляется курсирование электропоездов в направлении Киев – Васильков-2", - говорится в сообщении.

Расписание электропоездов, которые отправляются ежедневно в сторону Киева:

№ 6040 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 06:10 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 07:14.

№ 6044 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 08:56, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 09:59.

№ 6048 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 11:47, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 12:51.

№ 6052 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 16:22, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 17:26.

№ 6056 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 18:55, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 19:58.

Электропоезда в сторону Василькова:

№ 6039 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 07:31, прибывает на станцию Васильков-2 в 08:35.

№ 6043 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 10:13, прибывает на станцию Васильков-2 в 11:16.

№ 6047 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 15:09, прибывает на станцию Васильков-2 в 16:12.

№ 6051 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 17:38, прибывает на станцию Васильков-2 в 18:41.

№ 6057 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 20:11, прибывает на станцию Васильков-2 в 21:13.

В пресс-службе напомнили, что движение указанных поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости к железной дороге.

Новые поезда:

"Укрзализныця" назначила новый поезд сообщением Перемышль — Запорожье. Поезд сообщением Перемышль-Запорожье будет курсировать с 12 июня, а первый рейс из Запорожья в Перемышль отправится 11 июня.

7 июня 2022 года "Укрзализныця" назначила ряд новых пригородных поездов.

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