"Укрзализныця" с 14 июня возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении Киев – Васильков.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
"14 июня 2022 года возобновляется курсирование электропоездов в направлении Киев – Васильков-2", - говорится в сообщении.
Расписание электропоездов, которые отправляются ежедневно в сторону Киева:
№ 6040 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 06:10 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 07:14.
№ 6044 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 08:56, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 09:59.
№ 6048 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 11:47, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 12:51.
№ 6052 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 16:22, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 17:26.
№ 6056 Васильков-2 – Киев-Пассажирский со станции Васильков-2 в 18:55, прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 19:58.
Электропоезда в сторону Василькова:
№ 6039 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 07:31, прибывает на станцию Васильков-2 в 08:35.
№ 6043 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 10:13, прибывает на станцию Васильков-2 в 11:16.
№ 6047 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 15:09, прибывает на станцию Васильков-2 в 16:12.
№ 6051 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 17:38, прибывает на станцию Васильков-2 в 18:41.
№ 6057 Киев-Пассажирский - Васильков-2 из Киева в 20:11, прибывает на станцию Васильков-2 в 21:13.
В пресс-службе напомнили, что движение указанных поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости к железной дороге.
Новые поезда:
"Укрзализныця" назначила новый поезд сообщением Перемышль — Запорожье. Поезд сообщением Перемышль-Запорожье будет курсировать с 12 июня, а первый рейс из Запорожья в Перемышль отправится 11 июня.
7 июня 2022 года "Укрзализныця" назначила ряд новых пригородных поездов.
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