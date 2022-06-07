Пригородные поезда будут курсировать с 7 и 8 июня.

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня назначает ряд новых пригородных поездов.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в своем Telegram-канале.

"Поезд Чернигов – Славутич – Чернигов. Отправка из Чернигова ежедневно в 08:05, прибытие в Славутич в 09:05. Обратно, из Славутича, отправка в 09:20, прибытие в Чернигов в 10:20", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 8 июня будут курсировать пригородные поезда сообщением Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2. Отправка из Запорожья в 05:57, прибытие в Днепр в 09:01. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 09:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.

Также будет изменен график движения еще ряда поездов на этом участке. "Укрзализныця" просит пассажиров уточнять актуальные графики и маршруты на сайтах региональных железных дорог.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" отреагировала на возвращение пассажиров в Украину и назначает новый поезд №32/31 сообщением Перемышль — Запорожье.

Поезд сообщением Перемышль – Запорожье будет курсировать с 12 июня, а первый рейс из Запорожья в Перемышль – 11 июня.

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