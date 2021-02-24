«Укрзализныця» хочет создать центры с привлечением международных инвесторов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) планирует запуск пилотных проектов по сдаче в аренду своих грузовых терминалов.

Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

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«Мы планируем несколько пилотных проектов, связанных с долгосрочной арендой наших активов, таких как грузовые терминалы», - сказал он.

По его словам, УЗ планирует создать на базе таких терминалов центры с привлечением международных инвесторов.

Концессия

В декабре 2020 года директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Иракли Эзугбая сообщил, что компания рассматривает возможность передачи в концессию своих контейнерных терминалов как способ привлечения инвестиций.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец