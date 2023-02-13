За месяц сжиженный газ подешевел на 3 грн за литр.

Средняя цена на автогаз с 10 по 13 февраля на автозаправочных станциях Украины снизилась на 19 копеек, до 25,31 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Сейчас диапазон цен колеблется в пределах 22,45–26,37 грн/л.

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На станциях премиум-сегмента автогаз подешевел на 41-45 коп./л. На АЗК ОККО – до 25,75 грн/л, на WOG – до 25,65 грн/л.

На станциях KLO, Amic, Shell и Chipo цены колеблются в пределах 23,99–24,64 грн/л.

Ряд сетей, среди которых – "Автотранс", Socar, BVS и другие, – удержали цену на прежнем уровне.

Меньше всего - 1 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети "Авиас", до 25,09 грн/л. Больше всего он подешевел – на 1,80 грн/л - на АЗС Luxwen, до 22,99 грн/л.

Минимальную цену предлагает своим клиентам сеть "Авантаж 7", продавая автогаз за 22,45 грн/л. Дороже всего – 26,37 грн/л – он стоит на заправках сети U.GO. Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,92 грн/л.

Война в Украине и ситуация на АЗС

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте 2022 года были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

21 сентября 2022 года Верховная Рада приняла закон о возврате акцизов на топливо. Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1 000 литров; дизель – 100 евро за 1 000 литров; биотопливо – 100 евро за 1 000 литров; газ – 52 евро за 1000 литров.

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Средняя цена на сжиженный газ с 6 по 9 января 2023 года в сетях АЗС уменьшилась на 18 копеек, до 29,16 грн/л.

По состоянию на 15 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС Украины составляла 28,15 грн/л. Таким образом, за месяц сжиженный газ подешевел на 3 грн за литр.

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