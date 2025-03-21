Министерство развития общин и территорий Украины объявило о планах открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" с Венгрией в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей Facebook-странице.
"Сейчас завершается строительство пункта пропуска на временной (модульной) инфраструктуре. Предназначен пункт пропуска будет для оформления легковых авто до 3,5 тонн, а работать будет в дневное время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временная инфраструктура установлена как с венгерской, так и с украинской стороны. Там будут работать таможенные и пограничные службы. Также завершены работы по расширению площадки и участка дороги, обустроены направления движения транспорта.
Сейчас идет подключение к необходимым водокоммуникациям, электроснабжению, интернету, также устанавливаются шлагбаумы.
Новый пункт пропуска на границе с Венгрией
Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2024 года украинское правительство приняло решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" будет работать для пассажирских автомобилей. Это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для граждан.
По словам главы правительства, Украина также договорилась, что будет расширена работа еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка - Берегшурань".