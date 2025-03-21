Пункт пропуска предназначен для оформления легковых авто до 3,5 тонн и будет работать в дневное время.

Министерство развития общин и территорий Украины объявило о планах открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" с Венгрией в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства на своей Facebook-странице.

"Сейчас завершается строительство пункта пропуска на временной (модульной) инфраструктуре. Предназначен пункт пропуска будет для оформления легковых авто до 3,5 тонн, а работать будет в дневное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временная инфраструктура установлена как с венгерской, так и с украинской стороны. Там будут работать таможенные и пограничные службы. Также завершены работы по расширению площадки и участка дороги, обустроены направления движения транспорта.

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Сейчас идет подключение к необходимым водокоммуникациям, электроснабжению, интернету, также устанавливаются шлагбаумы.

Новый пункт пропуска на границе с Венгрией

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2024 года украинское правительство приняло решение об открытии нового пункта пропуска на границе с Венгрией. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" будет работать для пассажирских автомобилей. Это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для граждан.

По словам главы правительства, Украина также договорилась, что будет расширена работа еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией - "Лужанка - Берегшурань".

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