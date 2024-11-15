Госавиационная служба рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации.

Старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что Украина несмотря на войну может открыть первый аэропорт во Львове в следующем году и возобновить авиасообщение, сообщает Reuters.

По словам брокера, Киев уже почти год ведет переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями о возобновлении некоторых авиаперевозок.

"Если регуляторы согласятся, что открывать его безопасно, и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению", - отметил Эллисон, имея в виду 2025 год.

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Государственная авиационная служба в письменном комментарии сообщила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации "при условии оценки рисков и снижения их до приемлемого уровня, а также внедрения дополнительных мер безопасности". При этом служба не указала никаких временных рамок.

Эллисон отметил, что обеспечение безопасности воздушного пространства является первоочередной задачей, и вокруг этого вопроса была проведена большая работа, но деталей он не уточнил.

Отмечается, что Львовская область, граничащая с Польшей, редко попадает под российские удары по сравнению с другими частями Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую инфраструктуру и обстреливали ее беспилотниками и ракетами. Аэропорт Львова им. Даниила Галицкого имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.

Страховая компания Marsh McLennan поддерживает украинское правительство в создании страхового механизма для защиты коммерческой авиации. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих все грузы через украинский черноморский коридор. По его словам, в переговорах участвует авиационный сектор.

"Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании выражают заинтересованность и рассматривают возможность сделать это", - отметил Эллисон.

Восстановление гражданских авиаперевозок - последние новости

Как писал УНИАН, украинские аэропорты смогут возобновить свою работу чуть больше, чем через месяц, после решения о разрешении на гражданские авиаперевозки из Украины.

30 октября Министерство развития общин и территорий презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения во время мероприятия в Варшаве.

Следует отметить, что мэр Львова Андрей Садовый заявил, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен был бы работать.

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