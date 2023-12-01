Вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не был на повестке дня.

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши продолжают совместно нарабатывать мероприятия для разблокировка границы.

Как сообщает Минвосстановление, в Варшаве состоялась встреча заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера.

К мерам, которые согласовали стороны, относятся:

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открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычув" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска;

создание в системе "єЧерга" отдельных пассов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева". Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне;

запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерге" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком в один месяц.

Отмечается, что вопрос отмены или изменений в "транспортный безвиз" не обсуждался и не был на повестке дня.

В Минвосстановлении также отметили, что польские протестующие настаивают на функционировании "Угринов - Долгобичув" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта на регистрации ЕС.

По словам ведомства, такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства директората Еврокомиссии по вопросам транспорта и мобильности (DG MOVE) 30 ноября.

Вместе с этим, Министерство восстановления совместно с DG MOVE нарабатывают стратегические решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

"Ключевыми позициями являются улучшение пропускной способности имеющихся пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке плана действий по развитию украинско - польских пунктов пропуска (с украинской стороны стратегия развития уже готова)", - добавили в пресс-службе.

Блокада украинской границы - новости

Как сообщал УНИАН, 6 ноября польские перевозчики начали блокирование пунктов пропуска на границе с Украиной. А именно направления: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное"и" Шегини - Медика". Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег. Забастовку планируют проводить до января 2024 года. За это время в очередях на границе умерли двое украинских водителей.

1 декабря до блокирования украинской границы имели присоединиться перевозчики Словакии. Они планируют с 16: 00 заблокировать единственный пункт пропуска, по которому в Украину заезжают грузовики.

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