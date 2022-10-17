Спасатели работают над ликвидацией российской атаки на Киев.

В центре Киеве после атаки Россией дронами-камикадзе перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киевлян призвали не ехать в центр города без острой необходимости.

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"Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналов воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!"- написал он.

Атака Киева дронами 17 октября: что известно

Сегодня, 17 октября, утром российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, прогремело несколько взрывов в Шевченковском районе столицы. После чего там возник пожар в нежилом здании.

По словам советника главы МВД Антон Геращенко, в Киеве иранский дрон ударил в многоэтажный жилой дом.

Также в Киеве перекрыли движение транспорта на участке между Крещатиком и цирком. В результате прилета дронов-камикадзе вспыхнуло офисное здание.

Кроме того, удар в Киеве был и в районе железнодорожного вокзала.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

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