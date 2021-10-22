Заместитель мэра также сообщила, что спецпропусков в транспорт в этот раз не будет.

В случае попадания Киева в "красную" зону карантина пользоваться общественным транспортом смогут лишь обладатели сертификатов о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко. Она уточнила, что город не будет вводить спецпропуски в транспорте, которые выдавали во время предыдущих локдаунов.

"У нас 24 февраля началась вакцинальная кампания, с лета – вдоволь различных вакцин. Все, кто желали жить свободно, свободно передвигаться и пользоваться всеми свободами, уже имели бы вакцинироваться", - сказала она.

Чиновница добавила, что фактически ограничения "красной" зоны будут касаться только невакцинированных киевлян, "потому что мы должны беречь их".

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"Они должны оставаться дома и работать дистанционно. Или же каждые три дня делать тест на коронавирус, чтобы свободно передвигаться по городу", - отметила Старостенко. И добавила, что сегодня Киев одной ногой в "красной" зоне.

Она также призвала киевлян вакцинироваться в 146 пунктах и 21 центре вакцинации, которые дают в столице. Также это можно сделать в МВЦ, 30 ТРЦ, ЦНАПах и на железнодорожном вокзале. Вскоре вакцинироваться можно будет и на автовокзале.

Ранее сегодня мэр Виталий Кличко сообщил, что в случае попадания в "красную" зону общественный транспорт будет работать в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Кличко до этого уже анонсировал попадание Киева в "красную" зону и дальнейшее усиление карантина.

Автор: Юрий Годован