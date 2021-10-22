Представителей бизнеса призывают активнее проводить вакцинальную кампанию в коллективах.

Власти Киева предупреждают, что для работы в "красной" зоне карантина бизнесу нужно вакцинировать 100% персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя председателя по вопросам осуществления полномочий по самоуправлению Алексея Кулебу.

"Относительно работы общественных заведений – ТРЦ, заведений питания, магазинов непродовольственного звена, – в "красной" зоне они смогут осуществлять деятельность исключительно при условии вакцинации 100% персонала", – сказал он.

Кулеба призвал представителей бизнеса активнее проводить вакцинальную кампанию в коллективах, тщательно соблюдать правила карантина в учреждениях торговли, питания и поблагодарил за поддержку и понимание важных для города решений.

"Красная" зона карантина в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход Киева в "красную" карантинную зону:

"В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Койки в наших больницах заполнены уже более 50%".

Также он сообщил, что в пятницу планируется заседание Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении ограничительных мер в столице.

Вакцинация в Киеве: статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 8 миллионов 557 тысяч 659 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 миллионов 829 тысяч 174. Всего сделано 15 миллионов 386 тысяч 831 прививку.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая