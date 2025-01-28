Первое место в этом перечне занял автомобиль Toyota C-HR.

Ассоциация автопроизводителей опубликовала перечень подержанных автомобилей, которые быстрее всего продавались в 2024 году. По словам директора платформы розничной торговли подержанными автомобилями AA Cars Джеймса Хоскинга, спрос на внедорожники был высоким в течение всего 12-месячного периода, пишет Express.

"Внедорожники второй год подряд возглавляют хит-парады как самые продаваемые автомобили 2024 года. Эти универсальные транспортные средства пользуются большим спросом среди семей, а компактные внедорожники становятся особенно популярным выбором, подходящим для различных потребностей и бюджетов. Однако, несмотря на то, что внедорожники раскупают быстрее всего, только два из них появляются в списке десяти самых популярных автомобилей - Land Rover Defender и Volkswagen Tiguan", - отметил эксперт.

По информации AA Cars, подержанным автомобилем, который продавался быстрее всего в 2024 году, стал Toyota C-HR. Это компактный кроссовер, который известен своим прочным качеством сборки.

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"C-HR, выпускавшийся в течение двух поколений с 2016 года, возможно, не является самым дешевым или самым вместительным выбором для кроссовера, но предлагает удивительное количество стандартного оборудования и надежную силовую установку", - уверяют в материале.

Кроме того, последняя версия модели, которая была выпущена в конце 2023 года, предлагает покупателям на выбор гибридную самозаряжающуюся силовую установку, помогая владельцам авто сократить расходы на топливо и выбросы в атмосферу.

Также исследование AA Cars показало, что модели премиумбрендов тоже пользовались значительным спросом на рынке подержанных автомобилей в течение прошлого года. В частности, в списке второе место занял Mercedes-Benz GLA.

Поэтому рейтинг 10 самых продаваемых подержанных автомобилей по версии AA Cars выглядит следующим образом:

Toyota C-HR

Mercedes-Benz GLA

Kia Niro

Volvo XC40

Toyota Corolla

Hyundai Tucson

BMW 330

Mercedes-Benz A класс

BMW X3

Mercedes-Benz GLC

Другие интересности об автомобилях

Ранее были названы 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом. Отмечается, что Skoda Octavia третьего поколения с бензиновым двигателем заняла первое место в этом списке.

В то же время автомобильный механик рассказал, как общаться на СТО, чтобы не переплатить за ремонт автомобиля. Он назвал фразы, которые могут раздражать механиков и заставлять их брать больше денег.

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