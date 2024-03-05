Действие соглашения планируют продлить до конца 2025 года.

Еврокомиссия предлагает продлить соглашения с Украиной об автомобильных перевозках до конца 2025 года, но вносит определенные изменения. Предложение направили в Европейский Совет. Об этом сообщили на сайте ЕК.

"Предложения, направленные в Совет, включают обновление соглашения с Украиной для улучшения его практической реализации и выполнения, сохраняя при этом его цели и объем. Первоначальные соглашения были подписаны в июне 2022 года, а затем продлены до конца июня 2024 года. Они предоставляют украинским, молдавским и европейским перевозчикам двусторонние права на перевозку территориями друг друга", – говорится в сообщении.

Отмечается, что объем соглашения останется неизменным, но ЕК предлагает определенные обновления:

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сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и что перевозка осуществляется в соответствии с договором;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение;

усилить соблюдение операторами автомобильных грузовых перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и нарушениями безопасности дорожного движения: такие нарушения могут привести к изъятию лицензии;

добавить новое предостережение: в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенной географической зоне наблюдаются серьезные нарушения, соглашение может быть приостановлено в этой географической зоне.

Сейчас предложения находятся в Европейском Совете, который должен предоставить Комиссии мандат на переговоры с Украиной и Молдовой. В дальнейшем ЕК будет официально сотрудничать со странами-партнерами для получения согласия.

Транспортный безвиз с ЕС

В конце июня 2022 года Украина и Евросоюз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский. В 2023 году действие соглашения продлили на 2024 год.

В то же время польские перевозчики требуют отмены "транспортного безвиза" для Украины. В январе 2024 года Министерство инфраструктуры Польши сообщало, что предоставит Еврокомиссии предложения по изменениям в соглашение с Украиной.

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