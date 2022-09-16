Президент Владимир Зеленский утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Об этом говорится в указе №654/2022 от 16 сентября, обнародованном на сайте главы государства.
"Утвердить Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, подписанную 29 июня 2022 года в городе Лионе", - говорится в сообщении.
Соглашение о грузовых перевозках:
17 ноября 2021 года Рада приняла закон о грузовых перевозках.
В конце июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом.
Соглашением предусмотрена отмена необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, что позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска на границах.
Также соглашением предусмотрены меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
Срок действия соглашения - 1 год с возможностью пролонгации. Временно документ вступил в силу с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.
В августе 2022 года появилась информация о том, что в России придумали, как обойти санкции против грузовых перевозок. Для этого на границе с Евросоюзом российские грузовики заменяют на европейские – и далее российский груз уже везет машина с ЕС.
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