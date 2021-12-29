Стало известно, во сколько обойдется поездка от вокзала в аэропорт "Борисполь".

Услуги такси в Киеве в новогоднюю ночь традиционно вырастут в цене, поскольку будут пользоваться особой популярностью на фоне дефицита общественного транспорта.

Об этом рассказал "Фактам" глава правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

По его словам, повышение тарифа на поездки в такси в новогоднюю ночь происходит не только в Киеве, но и по всему миру.

"Таксисты тоже люди, они были бы не прочь отдохнуть в кругу семьи или друзей, но вынуждены работать. Тем более что тарифы поднимутся, скорее всего, с девяти вечера 31 декабря, до пяти утра 1 января. А потом все нормализуется", - говорит он.

Антонюк утверждает, что предпраздничные дни являются самыми тяжелыми для таксистов, в том числе из-за сложной ситуации на дорогах. В новогоднюю ночь, по его словам, ездить будут только такси, хотя в КГГА утверждают обратное - киевляне смогут воспользоваться и общественным транспортом.

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На вопрос, можно ли будет в праздничную ночь уехать из столицы в пригород, представитель перевозчиков ответил утвердительно.

"Уехать можно будет куда угодно. Даже в Ровно. А вот подавать машину куда-нибудь в пригород, в Кончу-Заспу например, будут неохотно. Или потребуют предоплату. Если вы, конечно, не постоянный клиент", - объяснил он, рассказав о случаях, когда машина едет через весь город за клиентом, а он в последний момент отменяет заказ либо, перестает выходить на связь.

Что касается тарифа на перевозки в новогоднюю ночь, то их, говорит Антонюк, прогнозировать сложно.

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"Потому что есть разные фирмы такси, и у всех разные тарифы. У одних километр стоит 5 гривен, у других - 20", - сказал он.

По его словам, поездка от центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта "Борисполь" в новогоднюю ночь обойдется примерно в 1500 гривень.

Как сообщал УНИАН, синоптики не прогнозируют в Украине морозы в новогоднюю ночь, в ряде областей в этот период возможны дожди.