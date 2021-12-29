Ряд станций киевского метро могут закрыть на вход.

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года киевский фуникулер будет работать круглосуточно, а работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на два часа.

Об работе транспорта в новогоднюю ночь сообщила Киевская городская госадминистрация.

В то же время обращается внимание, что во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Читайте такжеС музыкой и песнями: в Киеве запустили праздничный трамвай (видео)Напомним, в конце ноября стало известно, что в Киеве первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение, согласно которому в столице запретили работу общественного транспорта с неисправными системами отопления.

В документе говорится, что такой транспорт не должен выходить на маршруты.

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