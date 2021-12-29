Столица Украины серьезно улучшила позицию в рейтинге Smart City Index.

Киев поднялся в мировом рейтинге Smart City Index на 16 пунктов и занял 82 место.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации (CDT0) Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале, говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

"За год мы поднялись на 16 пунктов и заняли 82 место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов – Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта)", – написал Оленич.

Отмечается, что исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели (уровень охраны здоровья и безопасности, мобильность и тому подобное) и опрос 15 тысяч местных жителей.

Читайте такжеПоявился топ самых дорогих елок Украины: какой город потратил на праздники больше всегоЛидерами рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло. Также в топ-10 умных городов попали Тайбэй, Лозанна, Хельсинки, Копенгаген, Женева, Окленд, Бильбао.

"Среди онлайн-сервисов в Киеве положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, э-документы. В то же время, пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются вопросами, которые беспокоят киевлян", – написал Оленич.

Напомним, в августе стало известно, что в международном рейтинге городов-миллионников Best Cities Reports-2021 Киев оказался на 87-м месте, поднявшись за год со 139-го.

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