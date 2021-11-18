Сейчас техосмотр в Украине обязателен не для всего автотранспорта.

Техосмотр автомобилей в Украине снова станет обязательным, однако его стоит доверить проводить бизнесу, которому "продавать" документы будет невыгодно, считает автомобильный эксперт Александр Федченко.

Об этом он сказал "Апострофу".

Отечественным автовладельцам он советует помнить, что это нужно для безопасности участников дорожного движения.

"Во-первых, надо смириться с тем, что технический осмотр обязательно вернется. Мы никуда от этого не денемся, потому что это требования ЕС для дальнейшей интеграции. Во-вторых, по моему мнению, возвращение технического осмотра необходимо. Ведь состояние многих авто у нас очень плохое, и тех же "евроблях", которые у нас разваливаются на дорогах", - говорит Федченко.

Эксперт считает, что проводить техосмотр должно не государство, а частные компании, и утверждает, что это искоренит коррупционную составляющую.

Читайте такжеВ Украине хотят вернуть дорожный сбор с владельцев авто

"В-третьих, что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупционные схемы, и это самый главный вопрос – функцию техосмотра нужно передать от государства бизнесу, и вот почему. Я владелец огромного СТО и знаю, как трудно получить право проведения технического осмотра. И потерять это право будет слишком дорого из-за того, что кто-то приедет и заплатит мне 200-300 грн, чтобы получить зеленую бумажку", - говорит он.

Техосмотр в Украине

В Украине на данный момент техосмотр обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Кроме того, техосмотр должны проходить легковые авто, которые используются в коммерческих целях.

В Министерстве инфраструктуры заявляли, что технический осмотр транспорта в Украине должен быть обязательным. По словам экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.

Возврат в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции. Такое мнение высказал автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинских властей.

Полицейские с 12 ноября начали использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции, которые контролируют соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Автор: Юрий Годован