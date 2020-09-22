За незаконное завладение транспортным средством предусмотрены не штрафы, а 3-5 лет ограничения или лишения свободы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, законом внесены изменения в статью 289 Уголовного кодекса.

В частности, за незаконное завладение транспортным средством не предусмотрено наказание в виде штрафа, такие действия будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Читайте такжеВодителям приготовиться: как в Украине техосмотр собрались возвращать

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой за те же действия, совершенные с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 105 тыс. 100 грн до 262 тыс. 750 грн).

акон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины о противодействии незаконному завладению транспортным средством" Верховная Рада приняла 3 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров