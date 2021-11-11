Транспорт будут проверять по-новому, но не весь / фото: Патрульная полиция

Полицейские с завтрашнего дня начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции, которые будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, такие станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам. С их помощью копы смогут:

  • проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Патрульная полиция

По словам Белошицкого, в каждой области патрульные уже получили такие станции. Он подчеркнул, что такие проверки пока не будут касаться частного легкового транспорта.

Патрульная полиция

Что будут проверять:

  • грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, которые перевозят опасный груз;
  • отдельные специализированные ТС.
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
Патрульная полиция

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят сделать обязательным техосмотр транспорта.  По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.

Автор: Юрий Годован