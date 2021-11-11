Полицейские с завтрашнего дня начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции, которые будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, такие станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам. С их помощью копы смогут:
- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
По словам Белошицкого, в каждой области патрульные уже получили такие станции. Он подчеркнул, что такие проверки пока не будут касаться частного легкового транспорта.
Что будут проверять:
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, которые перевозят опасный груз;
- отдельные специализированные ТС.
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
Как сообщал УНИАН, в Украине хотят сделать обязательным техосмотр транспорта. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.