Проверки начнутся с 12 ноября.

Полицейские с завтрашнего дня начнут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции, которые будут контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, такие станции оборудованы современными приборами, которые соответствуют государственным стандартам. С их помощью копы смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

По словам Белошицкого, в каждой области патрульные уже получили такие станции. Он подчеркнул, что такие проверки пока не будут касаться частного легкового транспорта.

Что будут проверять:

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, которые перевозят опасный груз;

отдельные специализированные ТС.

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят сделать обязательным техосмотр транспорта. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, такое решение может вступить в действие уже с 2022 года.

Автор: Юрий Годован