В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре местные СМИ настроены пессимистично.

Государство так и не начало строить взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Днепр». Журналисты местных СМИ посетили широко анонсированную правительственными чиновниками стройку, но на кадрах фоторепортажа видны только чистое поле и несколько единиц техники не первой свежести.

Об этом сообщают "Українські новини".

«Посмотрев на динамику работ, докладываем — практически никак, — пишут местные журналисты о первых результатах анонсированного строительства «взлетки». — Почитав документы, мы выяснили, что виной всему демпинг компании «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», которая предложила на тендеры нереалистично низкую стоимость строительства аэродрома. А Александр Ярославский, с его бизнес-стажем и прагматичным подходом опытного инвестора, тоже не горит желанием строить терминалы, пока не будет уверен в наличии аэродрома. А такой уверенности нет, и быть не может. Невозможно собрать айфон из кубиков лего или поесть в дорогом ресторане по ценам МакДональдса, или построить аэродром ниже себестоимости», — отмечают авторы публикации.

Как отмечают журналисты, договор по предварительному (так называемому «рабочему») проекту строительства взлетно-посадочной полосы подписан только на днях. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий поторопился заявить о начале строительства еще несколько месяцев тому назад.

Тем временем Госагентство инфраструктурных проектов Украины и его глава Кирилл Хомяков активно освещают проект строительства «терминалов Ярославского». «Частный инвестор группа DCH пока завершает вбивание свай под новый терминал, армирующий и бетонирует фундамент. Новый терминал будет иметь три этажа, 20 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, из которых три будут оснащены телетрапами. Это позволит выполнять высадку и посадку пассажиров непосредственно из здания на борт самолета», — описывает строительство аэровокзального комплекса глава государственного Укринфрапроекта Кирилл Хомяков, сопровождая материал фотографиями со стройплощадки DCH.

В целом относительно перспектив нового аэропорта в Днепре местные СМИ настроены пессимистично. «Несмотря на все провалы и факапы, в феврале этого года глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков рапортовал о старте строительства государственной взлетки в Днепре. Уже очевидно, что обещанные сроки сорваны, стройка фактически заморожена, а чиновники живут в фейсбуке. Видимо, жителям Днепра придется и дальше летать из Запорожья и Харькова, с надеждой ожидая следующих президентских выборов. А они не за горами», — отмечают авторы материала о «памятнике бесхозяйственности и пустословия», которым может стать государственная взлетно-посадочная полоса для аэропорта Днепра.

Ранее журналисты назвали «фейковой экономией» нереально низкую стоимость строительства взлетно-посадочной полосы, которую предложила победившая на государственном тендере компания «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», подконтрольная тестю одиозного главного «налоговика» Романа Насирова, известного благодаря истории с пледом. Этот тендер стал объектом расследования, которое выявило умышленное занижение цены со стороны компании-победителя: экспертный отчет проекта определил стоимость работ в аэропорту Днепра не менее 6,25 млрд грн. «АЛЬТИС-КОНСТРАКШН» «сбил» в ходе торгов цену строительства на 30% с 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн. Это означает, чтобы закончить строительство взлетки компании Глимбовского потребуются дополнительные более 2 млрд грн, иначе она физически не сможет выполнить проект в пределах заказанных параметров, а аэропорт Днепра останется без новой взлетки для современного аэропорта или получит многолетний долгострой.

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Автор: Григорий Бондарь