В Киеве на станции метро "Вокзальная" запустили все эскалаторы

Внеплановый ремонт эскалатора на станции завершен на 4 дня раньше предусмотренного срока.

Станция столичного метро "Вокзальная" заработала в обычном режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Подробности ремонта

Отмечается, что внеплановый ремонт эскалатора завершен на 4 дня раньше предусмотренного срока.

При этом обращается внимание, что продолжается плановый капитальный ремонт эскалаторов на станциях "Золотые ворота" и "Майдан Незалежности".

Эскалаторы в Киевском метро

Всего же в столичной подземке работают 122 эскалатора. Самый длинный из них - на станции "Крещатик", который имеет 743 ступеньки.

"Киевский метрополитен" обращает внимание, что в августе эскалаторы 107 раз останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров по неосторожности. Еще 58 раз - из-за попадания посторонних предметов (монет, каблуков, одежды и т.д.). 27 остановок оборудования пассажиры сделали без необходимости.

Что этому предшествовало

Ремонт одного из трех эскалаторов на станции метро "Вокзальная" начали 6 августа.

Тогда анонсировалось, что из-за работ, которые продлятся до 26 августа, возможно закрытие станции на вход в пиковые часы.

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Автор: Лариса Бекета