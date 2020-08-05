В Киеве из-за ремонта ограничат вход пассажиров на станцию метро «Вокзальная»

В заявлении пресс-службы метрополитена указано, что такой механизм позволит избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности.

С 6 по 26 августа на станции «Вокзальная» будет проводиться внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в часы пик возможно ограничение (закрытие) станции на вход.

Об этом сообщает официальный сайт столичного метрополитена.

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В заявлении пресс-службы метрополитена указано, что такой механизм позволит вывести пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности.

«Приносим извинения за временные неудобства! Рассчитываем на ваше понимание!», - отмечают в метрополитене.

Как часто ремонтируют эскалаторы

В пресс-службе отметили, что в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км.

«Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах избежание травм и поломок в работе оборудования», - отметили в компании.

Последние ремонты

В Киеве на станции метро «Майдан Независимости» с 18 февраля начались работы по ремонту эскалаторов (все 4 очереди), которые продлятся до февраля 2021 года.

22 января 2020 стало известно о том, что завершение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладывается на 8 месяцев. Об этом сообщил генеральный директор «Киевметрострой» Константин Салий на пресс-конференции.

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