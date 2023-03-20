В случае аварии и разлива нефти все последствия могут пасть на такие страны, как Финляндия и Эстония.

Неизвестные танкеры перевозят нефть через Финский залив в восточной части Балтийского моря. РФ увеличила дальние перевозки нефти с использованием сомнительных судов после введения нефтянного эмбарго.

Прибытие сотен танкеров в плохом состоянии в уже перегруженный Финский залив многократно увеличило риски для морской безопасности и окружающей среды. Об этом пишет Euractiv.

В случае аварии и разлива нефти все последствия могут пасть на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли "танкеры-призраки" надлежащим образом.

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Аналогичное мнение высказал капитан-лейтенант Туомас Луукконен из береговой охраны Финского залива. "По нашим оценкам, на некоторых из этих судов есть экипаж, который, возможно, раньше не плавал в этом районе. Это создает риск аварии", - сказал Луукконен.

Кроме того, судоходные компании в настоящее время занимаются отгрузкой нефти из российских портов, добавила доцент кафедры морского транспорта Таллиннского технологического университета Улла Тапанинен.

"За последние полгода появилось большое количество судоходных компаний, о которых у нас практически нет информации. Мы не получаем информации ни об экипаже, ни о состоянии и возрасте судов, поскольку они не заходят в европейские порты", - сказала Тапанинен.

Нефтянное эмбарго против РФ

Как сообщал УНИАН, страны ЕС и G7 запретили почти весь морской импорт нефти из России с 5 декабря 2022 года. В рамках нефтянного эмбарго был введен верхний предел цен на продажу российской нефти на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года нефтянные санкции ЕС и G7 распространились на дизельное топливо и другие нефтепродукты из РФ. Теперь российские нефтепродукты, которые стоят дешевле сырой нефти, могут продаваться по цене не более $45 за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже нефти, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель.

Из-за санкций Россия активно начала наращивать количество танкеров для транспортировки нефти. Ежемесячно в теневой флот агрессора поступают от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка). Осенью стало известно, что резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.

В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Сейчас сотни судов с топливом пытаются скрыть от посторонних глаз, куда они направляются. Российский флот "теневых" нефтяных танкеров становится проблемой для всех остальных.

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