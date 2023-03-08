Отмечается, что коридор цен на автогаз держится в пределах 20,95-24,12 грн/л.

На автозаправочных станциях продолжает дешеветь сжиженный газ, который со вчерашнего дня в среднем потерял еще 11 копеек и стоит 23,19 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Отмечается, что коридор цен на автогаз держится в пределах 20,95-24,12 грн/л.

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Наибольшее удешевление зафиксировано в сети Neftek (-1,00 грн/л) – до 22,49 грн/л. Меньше всего – 8 коп. в сети WOG, до 23,86 грн/л. ОККО со вчерашнего дня цены на автогаз на своих АЗК не меняла, поэтому на ее станциях можно приобрести его за 24,08 грн/л.

Дороже всего автогаз стоит на АЗС сети Socar – 24,12 грн/л. (-0,38 грн/л). Самый дешевый – 20,95 грн/л – уже традиционно в сети "Авантаж 7", хотя эта сеть в течение последних двух суток цены на автогаз не меняла.

Война в Украине и цены на АЗС

После российского вторжения в Украину, уже в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти.

28 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении акцизного налога на топливо. Были возвращены акцизы в размере: бензин - 100 евро за 1000 литров; дизель - 100 евро за 1000 литров; биотопливо - 100 евро за 1000 литров; газ - 52 евро за 1000 литров.

В период с 24 февраля по 3 марта 2023 года средняя цена автогаза на АЗС уменьшилась еще на 55 копеек, до 23,67 грн/л, по сравнению с прошлой неделей.

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