На украинском рынке автомобилей установлен лучший результат за последние полтора года.

В июне на украинском рынке новых коммерческих грузовых и спец автомобилей было реализовано 1 тыс. 068 авто, что является лучшим результатом за последние 17 месяцев.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с июнем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились в два с половиной раза, а относительно мая этого года – на 12%.

Однако от показателя довоенного июня 2021 года, регистрации новых коммерческих авто отстают на 26%.

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В ТОП-5 июня на рынке коммерческих авто вошли:

Renault - 356 единиц;

Scania - 127 ед;

Volkswagen - 67 ед.;

Peugeot - 60 ед.;

Mercedes-Benz - 53 ед.

"Всего за полгода украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 5190 новых машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в ассоциации.

Рынок авто в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, стали известны Топ-10 бестселлеров июня 2023 года: первые три места занимают автомобили от Renault и Toyota.

В целом, в первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Однако от показателя довоенного июня 2021 года, платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%. Лидерство на рынке заняла японская марка Toyota.

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