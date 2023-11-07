В январе-октябре 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 9,1 тыс новых машин.

С начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 9,1 тыс новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как сообщает "Укравтопром", в январе-октябре 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 9,1 тыс новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Сегмент тяжелых грузовиков по итогам 10 месяцев вырос на 69%. Лишь в октябре отмечено снижение на 2% к сентябрю. К октябрю-2022 прирост составил 49%.

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Регистрации в Украине новых коммерческих автомобилей в октябре составили 977 единиц, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидером рынка остается Renault – 194 единиц. Второе место занял MAN, не входивший в пятерку в сентябре, с результатом 94 единиц. На третье с четвертого месяцем ранее поднялся Peugeot с регистрацией 79 машин, тем самым сместив с пьедестала Ford (66 единиц) на одну ступеньку. С "серебра" в сентябре на пятую строчку в октябре опустилась Scania с 64 машинами.

Рынок авто во время войны

В июне 2023 года сообщалось о том, что китайские автомобили покоряют рынок. В первом полугодии этого года автомобили китайского происхождения охватили 79% украинского рынка электромобилей.

Украинцы за полгода приобрели более 12 тысяч электромобилей. Доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022 года до 22% текущего года.

Во состоянию на 6 ноября 2023 года спрос на подержанные авто в Украине за год вырос на 40%. Средний возраст подержанных машин, которые в октябре перешли на украинские номера, составляет девять с половиной лет.

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