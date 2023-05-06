На украинском рынке новых легковушек в апреле с большим отрывом лидирует Renault Duster. На втором месте по популярности среди украинцев - Toyota RAV-4.
Как сообщает Укравтопром, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковушек.
В ТОП-10 новых авто, популярных в апреле 2023 года, вошли:
- Renault Duster - продано 508 авто;
- Toyota RAV-4 - продано 207 авто;
- Mazda CX5 – продано 177 авто;
- Toyota Corolla – продано 157 авто;
- Nissan Qashqai – продано 153 авто;
- Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;
- BMW X1 – продано 138 авто;
- Hyundai Tucson – продано 130 авто;
- Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;
- Suzuki SX4 - продано 111 авто.
Рынок автомобилей в в апреле 2023 года
В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев. По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.
ТОП-5 популярных марок
- Renault - 289 зарегистрированных авто.
- Mercedes-Benz - 69 зарегистрированных авто.
- Citroen - 64 зарегистрированных авто.
- Peugeot - 62 зарегистрированных авто.
- Volkswagen - 61 зарегистрированное авто.
Всего с начала 2023 года года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Украине в течение 1 квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из первой десятки выбыли такие марки как-Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.