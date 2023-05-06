В апреле самым популярным среди украинцев стал Renault Duster / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

На украинском рынке новых легковушек в апреле с большим отрывом лидирует Renault Duster. На втором месте по популярности среди украинцев -  Toyota RAV-4. 

Как сообщает Укравтопром, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковушек. 

В ТОП-10 новых авто, популярных в апреле 2023 года, вошли:

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  • Renault Duster - продано 508 авто;
  • Toyota RAV-4 - продано 207 авто;
  • Mazda CX5 – продано 177 авто;
  • Toyota Corolla – продано 157 авто;
  • Nissan Qashqai – продано 153 авто;
  • Skoda Kodiaq - продано 146 авто.;
  • BMW X1 – продано 138 авто;
  • Hyundai Tucson – продано 130 авто;
  • Volkswagen ID.4 - продано 129 авто;
  •  Suzuki SX4 - продано 111 авто.

Рынок автомобилей в в апреле 2023 года

В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев. По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.

ТОП-5 популярных марок

  • Renault - 289 зарегистрированных авто.
  • Mercedes-Benz - 69 зарегистрированных авто.
  • Citroen - 64 зарегистрированных авто.
  • Peugeot - 62 зарегистрированных авто.
  • Volkswagen - 61 зарегистрированное авто.

Всего с начала 2023 года года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине в течение 1 квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из первой десятки выбыли такие марки как-Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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