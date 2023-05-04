По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в сегменте грузовых авто увеличились почти в три раза.

В апреле на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 931 авто, что является лучшим результатом за последние 13 месяцев.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились почти втрое, а относительно марта – на 16%.

ТОП-5 популярных марок:

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Renault - 289 зарегистрированных авто.

Mercedes-Benz - 69 зарегистрированных авто.

Citroen - 64 зарегистрированных авто.

Peugeot - 62 зарегистрированных авто.

Volkswagen - 61 зарегистрированное авто.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3167 новых автмобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что происходит на рынке авто

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Это на 64% меньше, чем в 2022 году. Средний возраст старых авто, которые в январе перешли на украинские номера, составлял 11 лет.

В феврале 2023 года приобрели более 2,7 тысячи новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое.

По состоянию на 6 апреля 2023 года сообщалось, что в Украине растет спрос на старые иномарки. Средний возраст старых авто, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 11 лет. Всего с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. старых легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.

В Украине в течение 1 квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из первой десятки выбыли такие марки как-Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. В то же время улучшили свои позиции и вошли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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