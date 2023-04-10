Улучшили свои позиции и вошли в топ-10 BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

В Украине в течение 1 квартала 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых автомобилей.

Как сообщает профильная ассоциация "Укравтопром", в пополнении украинского автопарка новые авто в этом году охватили долю в 22%, против 14% в 1 квартале 2022 года.

"В течение первого квартала текущего года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,05% больше чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

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Кроме того, произошли существенные изменения в рейтинге марок.

"Если в первом квартале лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которая на четверть прибавила в продажах. Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах – 36%", - добавили в ассоциации.

При этом из первой десятки выбыли такие марки как - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

В то же время улучшили свои позиции и вошли в топ-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Авторынок в Украине

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Это на 64% меньше, чем в 2022 году.

В феврале 2023 года приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое.

По состоянию на 6 апреля 2023 года сообщалось, что в Украине растет спрос на подержанные иномарки. Средний возраст подержанных авто, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.

Всего, с начала года по нчало апреля 2023 года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.

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