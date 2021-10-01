Как отметил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, это хорошая новость для потребителей.

16 европейских авиакомпаний обязались предоставлять более точную информацию и выплачивать компенсации пассажирам в случае отмены рейсов в течение семи дней.

Решение было принято по инициативе Еврокомиссии (ЕК), которая еще в декабре 2020 года призвала авиаперевозчиков обратить внимание на проблемы с выплатами пассажирам на фоне пандемии коронавируса.

Как отметил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, это хорошая новость для потребителей.

"На ранней стадии пандемии некоторые авиакомпании предлагали пассажирам ваучеры. Они действовали против правил защиты потребителей ЕС. Это было недопустимо. Я рад, что большинство из них согласились вернуть эти ваучеры", - отметил он.

Как говорится в пресс-релизу ЕК, речь идет об авиакомпаниях Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling и Wizz Air.

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По итогам диалогов авиакомпании взяли на себя следующие обязательства:

возврат средств пасажирам за билет на отмененный рейс в течении 7 дней;

пассажиров будут более четко информировать об их правах в случае отмены рейса авиакомпанией;

будут уведомлять о разных вариантах компенсаций (взять билет на другой маршрут, вернуть деньги или получить ваучер);

выдавать ваучеры будут только в случае, если пассажир сам выберет такую опцию;

пассажиры, забронировавшие рейс через посредника, смогут обратиться в авиакомпанию и напрямую запросить возмещение.

Кроме того, национальные власти решат, что делать с неурегулированной проблемой невозвратных ваучеров, которые были навязаны потребителям на ранней стадии пандемии.

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Автор: Ирина Погорелая