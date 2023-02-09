Доля новых машин на аккумуляторных источниках питания в регистрациях составила 23%.

В течение января украинцы приобрели почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них 97% легковых авто, около 3% коммерческих и один автобус.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с январем 2022 года пополнение автопарка электрокаров увеличилось вдвое. Также отмечается, что доля новых машин на аккумуляторных источниках питания в регистрациях составила 23% против 20% в январе 2022 года.

Самым популярным электрокаром в Украине впервые стал Volkswagen ID.4. За месяц украинскую регистрацию получили 275 авто этой модели (130 новых и 145 бывших в употреблении).

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Второй результат у Nissan Leaf - 171 шт. (2 новых и 169 бывших в употреблении). На третьем месте Tesla Model 3 - 108 шт. (все б/у). Четвертая по популярности модель - Dongfeng Honda M-NV - 104 шт. (41 новых, 63 б/у). Замыкает ТОП-5 январского рынка электромобилей Tesla Model Y - 64 шт. (1 новый).

"В сегменте электрических коммерческих авто первенство традиционно за Renault Kangoo Z.E. - 16 шт. (все бывшие в употреблении)", - добавили в "Укравтопроме".

Рынок автомобилей в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, за январь 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около трех тысяч новых легковых авто. Также в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей. Кроме того, в январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа.

По итогам 2022 года, украинцы в целом приобрели 13,6 тыс. авто с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом. Как сообщали в "Укравтопроме", помимо общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Самым популярным легковым электромобилем в Украине в прошлом году стал Nissan Leaf.

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