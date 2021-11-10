С 11 ноября владельцев нерастаможенных авто снова начнут штрафовать.

В Украине заканчивается льготный период на растаможку авто на еврономерах, с 11 ноября их владельцев снова начнут штрафовать.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на слова адвоката Ивана Казачука, у "евробляхеров" будет три варианта действий, если они до сих пор не растаможили авто.

вывезти авто за границу;

заплатить штраф и растаможить авто без льготы;

не заплатить штрафы, но тогда авто конфискуют.

По словам эксперта, владелец "евробляхи" сможет растаможить ее до 8 февраля, если он находился в районе ООС на Донбассе с 15 июня в течение 90 дней.

"Все остальные автомобили, которые не прошли растаможку, до 8 февраля еще можно вывезти в Европу. Там можно продать и получить хоть какие-то средства от этого авто", - говорит Казачук.

Читайте такжеВ Украине откроют "охоту" на владельцев "евроблях": кому грозят огромные штрафыВ противном случае в Украине водителей ждут штрафы. При первой остановке полиция выпишет протокол на 8500 гривень, повторная будет стоить 17 тысяч и уведомление таможенников. Те в свою очередь могут оштрафовать сразу на 170 тысяч и конфисковать машину.

"Если человек не имеет денег, чтобы заплатить такой штраф, или же он не может передать свой автомобиль государству на компенсацию, у него арестовывают счета, делают запрет на отчуждение движимого и недвижимого имущества, запрет на выезд за границу. Вот такие вот репрессивные нормы", - отмечает эксперт.

Он также предостерег водителей от сдачи "евроблях" на запчасти, поскольку после 10 ноября это будет квалифицироваться как неправомерные действия в отношении товара под таможенным контролем. Штраф за такие действия также составляет 170 тысяч гривень.

По оценке эксперта, сейчас в Украине находится около 250-300 тысяч нерастаможенных авто на еврономерах.

Растаможка авто в Украине 2021

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки"евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Автор: Юрий Годован