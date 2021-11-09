В Украине заканчивается льготный период для растаможки авто на еврономерах.

В Украине 10 ноября заканчивается льготный период растаможки так называемых "евроблях", с 11 числа их владельцев начнут штрафовать.

Как пишет "Дорожный адвокат", вправе выписывать штрафы водителям авто на иностранной регистрации как полицейские, так и таможенники.

Управление "евробляхой", которую своевременно не вывезли за пределы страны, а также за управление ею другим лицом, отличным от того, что ввезло, грозит штрафом в 8500 гривень. Такой штраф выносят на месте, автомобиль не изымают, если это первое нарушение. Повторное нарушение в течение года повлечет двукратное увеличение штрафа и лишение водителя права вождения на год. Авто при этом уже могут изъять. Штрафовать в такой ситуации будет суд, полиция лишь составляет протокол, автомобиль отвозят на штрафплощадку.

Примечательно, что штрафы за указанные нарушения не освобождают от тех, которые могут наложить таможенники. При выявлении нерастаможенного авто полиция может сообщить об этом таможенной службе. Та, в свою очередь, может наложить 17 тысяч гривень штрафа за превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток. В этом случае также возможна конфискация "евробляхи". Таможенник должен составить протокол и передать его в суд.

Читайте также"Это мой протест власти": владелец "евробляхи" сжег свое авто и показал процесс на видео

Передача автомобиля в пользование другому человеку влечет 34 тысячи гривень штрафа от таможни. Владельца авто при этом не освободят от обязанности вывезти транспортное средство. Игнорирование этой нормы впоследствии приведет к новым санкциям в виде штрафа.

"Согласно ст. 485 Таможенного кодекса действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей, а также использование временно ввозимых транспортных средств в иных целях, чем для временного ввоза и вывоза, предусматривают наложение штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей. Простыми словами это сумма средств, необходимая для растаможивания автомобиля в трехкратном размере", - сказано в сообщении.

Растаможка авто в Украине 2021

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".

Льготно оформить автомобиль разрешалось в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую возможность в течение 270 дней.

Автор: Юрий Годован