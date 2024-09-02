Реформа Укрзализныци и лишение ее монопольного статуса на железнодорожном рынке позволит получить конкуренцию на этом рынке, и снизить тариф на грузовые перевозки. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, комментируя инициативу УЗ по гармонизации тарифов.

"У государства должна быть монополия только на саму железную дорогу. И не на подъездные пути железнодорожные, а на центральную, магистральную линию. В большинстве стран Евросоюза есть такая монополия. Все остальное сделать частным. И у нас бы сегодня тарифы упали, я думаю, против тех, которые есть, сами по себе минимум бы на 30%, по некоторым направлениям - и на 50%", - отметил Козаченко.

Он напомнил, что Европейский Союз давно ждет от Украины этой железнодорожной реформы, однако она у нас почему-то все время тормозится.

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"Нам Евросоюз постоянно говорит о реформе. У них сегодня 308 компаний имеют лицензии на перевозку и пассажиров, и грузов железными дорогами по всей территории Евросоюза. Ни одна государственная компания в этих перевозках не задействована! А Украина имеет монополию без конкуренции. Мы смогли протолкнуть с огромными усилиями за 10 лет изменения в законодательство, которые дали право делать частные вагоны. А сейчас у нас много вагонов. Поэтому необходимо давать частную тягу", - говорит Козаченко.

Напомним, ранее руководитель УЗ Евгений Лященко заявил о намерении компании в очередной раз повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В ответ в Ассоциации добывающих предприятий (НАДПУ) заявили, что повышение тарифов будет иметь крайне негативные последствия для обороноспособности Украины. Зато Укрзализныце следовало бы снизить тарифы для стимулирования экономики, ведь рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.