В "УЗ" отметили, что делают расписание движения поезда более удобным для херсонцев.

С 1 декабря поезд по маршруту Киев – Херсон будет курсировать по обновленному удобному графику.

"Укрзализныця" делает расписание движения поезда №102/101 Киев – Херсон более удобным для херсонцев, об этом сообщается в Telegram-канале "УЗ".

"С 1 декабря поезд будет отправляться в Киев в светлое время суток – в 15:27, прибывая все так же на рассвете до первых рейсов кольцевой электрички", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается также, что билеты по обновленному графику уже в продаже на сайте, в чат-боте и в приложении.

Напомним, ранее поезд в Херсон из Киева отправлялся поздно вечером.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Херсон прибыл первый поезд, билеты на который были приобретены в рамках проекта "Билеты до победы". 22 числа в Киев из города приехал забитый пассажирами поезд.

Ситуация в Херсоне – что надо знать

9 ноября стало известно, что оккупанты решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережную часть региона из-за очень серьезных проблем со снабжением. Уже 11 числа защитники Украины зашли в Херсон.

Противник после отступления не раз обстреливал Херсонскую область, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

25 ноября из Херсона стартовала бесплатная эвакуация населения. 26 числа в Хмельницкую область прибыл первый поезд с более 70 херсонцами, которые решили бесплатно эвакуироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: