Из-за огромного спроса на этот поезд в УЗ экстренно искали дополнительные вагоны.

Журналисты "Сніданку з 1+1" показали видео с центрального железнодорожного вокзала в Киеве, куда прибыл поезд из деоккупированного Херсона.

Корреспондент Антон Пшеничный пообщался с пассажирами, которые, проведя месяцы в российской оккупации, прибыли в столицу.

Как ранее сообщали журналисты, первый поезд из деоккупированного Херсона, который прибыл 20 ноября, был пустым, на момент приезда в нем находилось около 50 пассажиров. Однако второй поезд под названием "До перемоги" был переполнен.

"Вчера мы связывались с представителем пресс-службы УЗ, который рассказал, что из-за огромного спроса на этот поезд экстренно они искали дополнительные вагоны, чтобы все желающие смогли приехать в Киев из Херсона. Было добавлено три вагона", — рассказал корреспондент.

Также ему удалось пообщаться с херсонцами, которые впервые после деоккупации прибыли в Киев. Говорят: не верится, что добрались, и рады тому, что живы и здоровы.

"В Киев прибыли с отличным настроением. Эта тишина даже немного давит на уши. Поезд замечательный, теплый и уютный, обслуживание хорошее... Мы все время были в Херсоне во время оккупации. Было сложно, боролись со своими страхами, но выдержали. Русские кошмарили каждый день, как на иголках. Мы прятались, где можно было: под водой, в подвалах и где-нибудь еще. Наших защитников встречали со словами "Слава Украине" и слезами на глазах", — прокомментировали херсонцы.

Поезда в деоккупированные города Украины

В деоккупированный Херсон 19 ноября 2022 года прибыл первый поезд из Киева – железнодорожное сообщение с городом отсутствовало с начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года.

Пассажиры приобрели билеты на первый рейс в Херсон в рамках проекта "Квитки до перемоги"! Благотворительный билет можно приобрести по ссылке.

Напомним, в "Укрзализныце" открыли продажу билетов в уже деоккупированный Херсона, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь, которыми можно будет воспользоваться сразу после деоккупации этих городов.

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