Все эвакуированные получили помощь с оформлением справки ВПЛ и государственную денежную поддержку, их доставили на автобусах в новое жилье.

В субботу, 26 ноября 2022 года, в Хмельницкую область прибыл первый поезд с 73 херсонцами, которые воспользовались возможностью бесплатной эвакуации.

Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, все эвакуированные получили помощь с оформлением документов и денежную поддержку.

"Сегодня на Хмельнитчину из Херсона прибыл первый поезд с 73 херсонцами, которые воспользовались возможностью бесплатной эвакуации, обеспеченной правительством. После прибытия на Хмельнитчину все эвакуированные получили помощь с оформлением справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью по государственной программе от "Укрпочты", – отметил Гамалий.

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По его словам, вынужденные переселенцы расселены в школах, садиках и других обустроенных помещениях на территории области, которые начали готовить еще летом. Сразу с вокзала автобусами людей доставили в новые дома.

Эвакуация из Херсонской области

Украинское правительство предлагает жителям деокупованого Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, переселенцам будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка.

19 ноября 2022 года Верещук сообщила, что Николаевская область будет помогать транспортировать жителей Херсона и предоставлять им временное пристанище.

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