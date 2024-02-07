Задерживается движение троллейбусов и автобусов.

В среду, 7 февраля, из-за последствий массированной атаки в Киеве изменено движение общественного транспорта. Задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35. Об этом сообщили в Telegram-канале КГГА.

Отмечается, что для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская – ст. м."Черниговская".

Трамваи со ст. м. "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК движутся к ст. м. "Лесная".

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В то же время задерживается движение автобусов №6, 33-т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта. А на ул. Василия Кассиана/просп. Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-к, 45 из-за отсутствия напряжения.

Массированная атака 7 февраля

Утром 7 февраля Российской войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Так, над Киевом и в районе столицы силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили около двух десятков российских ракет.

В результате утренних ракетных ударов по Киеву часть города осталась без света. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице обломками ракет были повреждены две высоковольтные линии.

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