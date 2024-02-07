Госпитализирована беременная женщина.

Появилось видео пожара в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева после ракетного удара России утром 7 февраля. Запись опубликовало "Суспільне".

"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами, вероятно, погибшие", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 10:00 всего в столице в результате ракетной атаки 13 человек пострадали.

"10 из них, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе. Двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте", - написал он.

Атака России 7 февраля - что известно

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в общей сложности Россия ударила по Украине утром 7 февраля 64 средствами воздушного нападения. Среди них были Shahed-136/131, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

Силы обороны уничтожили 44 воздушных цели - 29 ракет и 15 дронов-камикадзе, сообщил генерал.

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