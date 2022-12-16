Пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Сейчас пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и вокзалах", - говорится в сообщении.

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Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, движение ни одного поезда дальнего следования не отменяется.

"Опять обстрелы, опять отключение электроснабжения, опять переходим на план Б. Ни одного поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", - заверил Камышин.

Ракетная атака Украины 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается масштабная российская ракетная атака по Украине.

Известно о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.

Также оккупанты попали по трем объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, в частности в Харькове.

Мэры Харькова и Полтавы сообщили об обесточивании городов.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удары по Запорожью и Кривому Рогу Днепропетровской области.

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