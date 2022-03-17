Это связано с проведением технических работ.

Работа сайта "Укрзализныци"и чат-бота будет временно ограничена в ночь на 18 марта.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Функционирование официального сайта Укрзализныци uz.gov.ua, сайта по продаже билетов Booking.uz.gov.ua, а также чат-бота Укрзализныци будет временно ограничено в ночь на 18 марта из-за проведения технических работ", - говорится в сообщении.

По любым вопросам можно обращаться на горячую линию "Укрзализныци" по телефону 0 800 503 111.

"Напоминаем, что эвакуационные рейсы с востока на запад сейчас не требуют приобретения билетов", - отмечают в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье продолжают прибывать вынужденные переселенцы, убегающих от войны и вражеских обстрелов. Таких людей в области уже около 500 тысяч. К сожалению, мест уже критически не хватает. Однако местные стараются обеспечить людей всем необходимым и помочь быстрее адаптироваться.

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