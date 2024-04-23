Выросла доля дизельных легковушек на рынке новых авто.

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тыс. ед. новых (+84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тыс. ед. (+8%), сообщает "Укравтопром".

А на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж, годом ранее их доля составляла 20%. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.

В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

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Renault Duster – 1505 ед;

Toyota Land Cruiser Prado –298 ед;

Toyota Hilux – 273 ед;

Volkswagen Touareg – 198 ед;

Skoda Kodiaq – 171 ед.

Первая пятерка импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane – 1309 ед;

Skoda Octavia – 1052 ед;

Volkswagen Passat – 1040 ед;

Nissan Qashqai – 757 ед;

Volkswagen Golf – 525 ед.

Рынок авто – последние новости

В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Продажи таких автомобилей выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.

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