/На дорогах стало больше дизельных авто фото ua.depositphotos.com

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тыс. ед. новых (+84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тыс. ед. (+8%), сообщает "Укравтопром".

А на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж, годом ранее их доля составляла 20%. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.

В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

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  • Renault Duster – 1505 ед;
  • Toyota Land Cruiser Prado –298 ед;
  • Toyota Hilux – 273 ед;
  • Volkswagen Touareg – 198 ед;
  • Skoda Kodiaq – 171 ед.

Первая пятерка импортируемых подержанных дизельных авто:

  • Renault Megane – 1309 ед;
  • Skoda Octavia – 1052 ед;
  • Volkswagen Passat – 1040 ед;
  • Nissan Qashqai – 757 ед;
  • Volkswagen Golf – 525 ед.

Рынок авто – последние новости

В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Продажи таких автомобилей выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.

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