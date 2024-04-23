В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тыс. ед. новых (+84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тыс. ед. (+8%), сообщает "Укравтопром".
А на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж, годом ранее их доля составляла 20%. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.
В топ-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster – 1505 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado –298 ед;
- Toyota Hilux – 273 ед;
- Volkswagen Touareg – 198 ед;
- Skoda Kodiaq – 171 ед.
Первая пятерка импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane – 1309 ед;
- Skoda Octavia – 1052 ед;
- Volkswagen Passat – 1040 ед;
- Nissan Qashqai – 757 ед;
- Volkswagen Golf – 525 ед.
Рынок авто – последние новости
В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Продажи таких автомобилей выросли на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
В течение первого квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США. Таким образом спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.