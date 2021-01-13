Самые сильные пробки в городе наблюдались в декабре, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

Киев поднялся на седьмое место в рейтинге городов с самыми большими пробками.

Об этом свидетельствуют результаты отчета за 2020 год сервиса TomTom.

Таким образом, в прошлом году задержка в Киеве составила 51%. То есть часовая поездка по городу в среднем занимает полтора часа. В 2019 году Киев занимал 12 место со средней задержкой 53%.

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Самые сильные пробки в городе наблюдались в декабре, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

Первое место по количеству пробок заняла Москва и область, второе - Мумбаи (Индия), третье - Богота (Колумбия). В 20 также вошла Одесса (11 место) и Харьков (13 место).

TomTom мониторит задержки трафика в 416 городах 57 странах мира.

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Автор: Денис Прядко