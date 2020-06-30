После длинных выходных: что происходит утром на дорогах Киева (карта)

Жители столицы активно движутся из спальных районов в направлении центра города.

В Киеве на ряде магистралей во вторник утром образовались пробки. Их причиной стали ДТП, ремонтные работы на дорогах и традиционное для утра и начала рабочей недели большое количество автотранспорта.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Наиболее сложная ситуация, как всегда, на мостах через Днепр в направлении центра города. На Северном мосту произошло сразу два ДТП, а на развязке в районе проспекта Героев Сталинграда ведутся дорожные работы - там частично ограничено движение. Мост Метро остановился до станции метро "Лесная", ситуация также осложнена на развязках возле "Левобережной", "Черниговской" и "Дарницы". Крупная тянучка образовалась на бульваре Перова. Мост Патона также заблокирован транспортом, на подъездах к нему пробка на проспекте Соборности. Перед Дарницким мостом остановилось одноименное шоссе - там произошла авария. Движение по Южному мосту сейчас самое активное, впрочем, до выезда на него нужно выстоять пробку на проспекте Бажана, которая тянется до "Позняков".

В центральной части Киева традиционно сложно проехать на участках проспекта Победы, бульвара Шевченко, улице Набережно-Крещатицкой, Довженко, Телиги, проспекте Лобановского и многих других.

Как сообщал УНИАН, ранее столичные власти заявили, что Киев находится все ближе к возвращению жесткого карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram