Дорожное движение в Киеве ограничат в связи с визитом президента Швейцарии

Возможны ограничения движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

В период с 20 по 23 июля в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения. Проезд будут ограничивать в связи с визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации.

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Об этом сообщается в Facebook Управления государственной охраны Украины.

«С 20 до 23 июля в связи с государственным визитом в Украину Президенты Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе», - говорится в сообщении.

На сайте президента Украины ранее сообщалось, что программа визита Соммаруги в Киев предполагает переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций.

Кроме того, Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга осуществят совместную рабочую поездку на Донбасс.

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