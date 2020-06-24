Киев с утра сковали пробки: каких улиц избегать водителям

Сильные пробки возникли на бульваре Перова и на Харьковском шоссе.

На дорогах Киева с утра 24 июня сложилась тяжелая ситуация, проезд затруднен в центре города и на мостах через Днепр. Ситуацию осложняют многочисленные аварии и дорожные работы.

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Так, по состоянию на 9:20 утра сильные пробки образовались на Северном мосту, мосту Метро и мосту Патона. На Северном мосту произошла ДТП, аварии также случились на Левом берегу перед Северным мостом – на проспекте Шухевича и улице Оноре де Бальзака.

Сильные пробки возникли на бульваре Перова и на Харьковском шоссе.

На правом берегу дороги также перегружены. Масштабная пробка образовалась на Набережном шоссе и на Владимирском узвозе. Осложнено движение на Большой Житомирской.

Пробки образовались на бульваре Тараса Шевченка и проспекте Победы, в направлении центра города.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +27°.

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