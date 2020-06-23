В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +27°

17:00, 23 июня 2020
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Погода в Киеве завтра существенно не изменится.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Погода в Киеве 24 июня будет дождливой, температура днем до +27°.

"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +26°. Ветер северо-восточный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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