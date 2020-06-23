В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +27°
Погода в Киеве завтра существенно не изменится.
Погода в Киеве 24 июня будет дождливой, температура днем до +27°.
"Красный" уровень опасности: в двух областях Украины ожидаются очень сильные дожди
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +26°. Ветер северо-восточный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, 24 июня в Украине пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+28°... +18°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +18°
- Запорожье+30°... +20°
- Ивано-Франковск+22°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+22°... +17°
- Львов+19°... +16°
- Николаев+28°... +19°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+23°... +17°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+23°... +17°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+24°... +16°
- Черновцы+24°... +17°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:84 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:12 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:14 км
Фаза луны:
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