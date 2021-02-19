Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в центральных и местами в западных областях заснеженное, в других регионах - преимущественно сухое.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обеспечило проезд по всем автодорогам государственного значения, использовав для этого 550 снегоочистительных машин и 764 работника.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что состояние покрытия на автодорогах в центральных и местами в западных областях заснеженное, в других регионах - преимущественно сухое.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодня 6:00 утра снег местами выпадал в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В частности, за прошедшие сутки слой снега вырос до 1-5 см.

В Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях фиксируется туман, а на остальной территории страны - без осадков.

"Температура воздуха от -9 до -24°C, в Закарпатской области от -15 до +5°C", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что на перевальных участках дорог без осадков.

"Покрытие дорог преимущественно мокрое, на Вышковском перевале - местами заснеженное. Температура воздуха от -5 до -15°C", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Согласно прогнозу метеорологов, сегодня практически во всех областях Украины выглянет солнце, мороз немного смягчится. В ближайшие выходные в Украине будет наблюдаться повышение температуры.

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Автор: Павел Степанец