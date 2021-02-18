Снегопады закончатся и непогода отступит: завтра в Украине будет солнечно и морозно (карта)

Осадки покинули страну.

Завтра в Украине ожидается ясная погода / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -18°, днем -13°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -1°.

В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Ривне в пятницу ожидается облачность с прояснениями, ночью -8°, днем -7°.

В Тернополе 19 февраля ночью будет -8°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра также переменная облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -6°, днем -4°.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.

В Виннице завтра переменная облачность, -11°...-7°.

В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью -16°, днем -11°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -10°.

В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -16°...-10°.

В Одессе 19 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -4°.

В Херсоне в пятницу ночью -10°, днем -4°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью -9°, днем -5°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью -13°, днем -5°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -17°...-11°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -8°.

В Днепре - солнечно, температура ночью -14°, днем -7°.

В Симферополе в пятницу будет малооблачно, -15°...-7°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -6°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью -12°, днем -5°.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 19 февраля

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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