Снегопады закончатся и непогода отступит: завтра в Украине будет солнечно и морозно (карта)
Осадки покинули страну.
В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
"Заключительный прорыв лютого холода в Украину: синоптик пообещала, что температура упадет до -26°
- В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -18°, днем -13°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -1°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем -5°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачность с прояснениями, ночью -8°, днем -7°.
- В Тернополе 19 февраля ночью будет -8°, днем -6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра также переменная облачность, ночью -9°, днем -7°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -6°, днем -4°.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.
- В Виннице завтра переменная облачность, -11°...-7°.
- В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью -16°, днем -11°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -10°.
- В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -16°...-10°.
- В Одессе 19 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -4°.
- В Херсоне в пятницу ночью -10°, днем -4°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью -9°, днем -5°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью -13°, днем -5°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -17°...-11°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -8°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью -14°, днем -7°.
- В Симферополе в пятницу будет малооблачно, -15°...-7°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -6°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью -12°, днем -5°.
Народные приметы 19 февраля
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
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Погода в Украине
- Винница-7°... -21°
- Днепр-4°... -15°
- Донецк-4°... -13°
- Житомир-9°... -21°
- Запорожье-3°... -13°
- Ивано-Франковск0°... -16°
- Киев-8°... -22°
- Кропивницкий-6°... -17°
- Луганск-4°... -12°
- Луцк-7°... -17°
- Львов-3°... -15°
- Николаев-2°... -13°
- Одесса0°... -12°
- Полтава-6°... -18°
- Ровно-9°... -20°
- Симферополь+1°... -10°
- Сумы-8°... -22°
- Тернополь-5°... -18°
- Харьков-6°... -16°
- Херсон-1°... -13°
- Хмельницкий-6°... -19°
- Черкассы-7°... -21°
- Чернигов-8°... -23°
- Черновцы-2°... -18°
-3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-6 °
Мин./макс. температура:-2° / -1°
Влажность:91 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:88 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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