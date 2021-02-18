Снегопады закончатся и непогода отступит: завтра в Украине будет солнечно и морозно (карта)

16:30, 18 февраля 2021
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Осадки покинули страну.

Завтра в Украине ожидается ясная погода / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине ожидается ясная погода / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 19 февраля, осадки покинут Украину и практически во всех областях выглянет солнце. Мороз немного смягчится: максимальный "минус" ночью составит -18°, а днем -13°. 

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

"Заключительный прорыв лютого холода в Украину: синоптик пообещала, что температура упадет до -26°

  • В Киеве ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -15°, днем -10°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -18°, днем -13°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем -1°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью -6°, днем -5°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачность с прояснениями, ночью -8°, днем -7°.
  • В Тернополе 19 февраля ночью будет -8°, днем -6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра также переменная облачность, ночью -9°, днем -7°.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -6°, днем -4°.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, -11°...-7°.
  • В Житомире в пятницу - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -7°.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью -16°, днем -11°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -17°, днем -10°.
  • В Полтаве завтра переменная облачность, температура воздуха -16°...-10°.
  • В Одессе 19 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -4°.
  • В Херсоне в пятницу ночью -10°, днем -4°, малооблачно.
  • В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью -9°, днем -5°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью -13°, днем -5°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -17°...-11°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -8°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью -14°, днем -7°.
  • В Симферополе в пятницу будет малооблачно, -15°...-7°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -14°, днем -6°. 
  • В Северодонецке - солнечно, температура ночью -12°, днем -5°.
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 19 февраля

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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Автор: Елена Пилипчак

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