Также повышение налогов негативно отразится на инвестиционном климате топливного сектора.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо до 20% повлияет на стоимость товаров и услуг.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал директор Института свободной экономики Михаил Чернышев.

Так, по данным экспертов, с 1 июля, когда планируется повышение НДС на топливо до 20%, цены на бензин могут увеличиться почти на четверть.

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"Особенность рынка топлива в том, что изменения на нем сразу касаются всех. Даже если у кого-то нет автомобиля, то человек все равно пользуется транспортом как таковым: такси, автобусы. Даже если он редко передвигается, – условный пенсионер. Он редко выходит из дома, но его это (увеличение цен на топливо – УНИАН) тоже касается, потому что это повлияет на стоимость продуктов питания, поскольку их, как минимум, нужно доставлять в магазин. Поэтому особенностью введения, повышения или добавления налогов в этом секторе экономики отличается от других, поскольку это немедленно начнет сказываться на всех", - рассказал он.

Чернышев отметил, что изменение цен на топливо коснется всех сфер, но по-разному, потому что где-то логистические расходы составляют большую часть себестоимости продукции, где-то меньшую.

Кроме этого, по мнению экономиста, увеличение налогов в топливном секторе приводит к росту расходов для трейдеров. Это в свою очередь приводит к уменьшению предложения горючего, потому что не все операторы рынка могут продавать ресурс с большими затратами. А уменьшение продавцов, а следовательно и предложения, ведет к повышению цен на ресурс.

"На самом деле добавленную стоимость... будет платить предприниматель со своей потенциальной прибыли, которая уже будет меньше. Это приводит к тому, что ухудшается инвестиционный климат, поскольку если у предпринимателя становится меньше денег, то он меньше инвестирует в развитие своего бизнеса", - продолжил Чернышев.

Директор Института свободной экономики напомнил, что в первые месяцы войны из-за попытки регулирования рынка горючего начался дефицит бензина и дизеля. И как только регулирование прекратилось, рынок сразу насытился горючим и цены впоследствии постепенно снизились.

"И налогообложение – это то же регулирование. Как только государство регулирует или вводит налоги, то в любом случае это негативно сказывается на экономике", - добавил он.

НДС на топливо во время войны

В марте 2022 года налог на топливо сократили с 20% до 7%. Кроме этого был отменен акциз.

30 вгуста 2022 года Рада поддержала возвращение акциза на топливо. Он предусматривает установление акциза на уровне 100 евро/1000 литров для бензина и дизтоплива и 52 евро для газа.

30 марта 2023 года председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил о том, что снижение налога на топливо в начале в прошлом году было ошибкой.

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